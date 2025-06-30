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18:54, 30 июня 2025Силовые структуры

Ректора одного российского спортивного вуза вывели в наручниках

В Челябинске задержан ректор УралГУФКа Черепов
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Челябинске задержан исполняющий обязанности ректора главного спортивного вуза Урала — Уральского государственного университета физкультуры (УралГУФК) Евгений Черепов. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в вузе.

В его рабочем кабинете прошли обыски. Правоохранители вывели Черепова в наручниках. Он подозревается в получении взятки.

Источник агентства рассказал, что речь идет о взятке на сумму более 200 тысяч рублей. По его словам, она может быть связана с предыдущим местом работы фигуранта.

По информации Ura.ru, в начале марта 2025 года Черепов стал исполняющим обязанности ректора университета, а до этого он был руководителем кафедрой физвоспитания Института спорта, туризма и сервиса (ИСТиС) ЮУрГУ.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы выявили крупную преступную схему в Дагестанском аграрном государственном университете, задержаны ректор и работники администрации вуза.

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