В одном из ведущих российских вузов выявлена крупная преступная схема

Ректор Дагестанского аграрного госуниверситета задержан за взятку

Правоохранительные органы выявили крупную преступную схему в Дагестанском аграрном государственном университете, задержаны ректор и работники администрации вуза. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, правоохранители установили, что руководство высшего учебного заведения придумало систему получения и передачи взяток за решение вопросов по поступлению абитуриентов и сдаче студентами зачетно-экзаменационной сессии.

По информации МВД, фигуранты пытались получить взятку за оказание содействия в поступлении в университет. Полицейские провели обыск в рабочих кабинетах задержанных. В результате они обнаружили более пяти миллионов рублей и записки с пояснениями от студентов, в которых те расписывали предназначение денег. Так, в некоторых было указано, что это плата за успешную сдачу сессии и за прием на учебу.

Ранее сообщалось, что в Дагестане задержали госсекретаря республики и основателя «Анжи» Магомед-Султана Магомедова.