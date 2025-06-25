Источник сообщил о задержании сотрудниками правоохранительных органов основателя «Анжи»

РБК: источник подтвердил задержание основателя «Анжи» Магомедова

В Дагестане задержали госсекретаря Дагестана и основателя «Анжи» Магомед-Султан Магомедова. Об этом в Telegram-канале со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает издание РБК.

Источник издания также подтвердил проведение обысков по десяткам адресов у родных Магомедова. Следственные действия проводятся в рамках дела о хищениях.

Магомед-Султан Магомедов занимает должность госсекретаря республики Дагестан с ноября 2021 года. 25 июня стало известно о проведении обысков по связанным с ним адресам. Сотрудников правоохранительных органов, работавших на мероприятиях сняли на видео местные жители.