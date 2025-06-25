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10:44, 25 июня 2025Силовые структуры

Источник сообщил о задержании сотрудниками правоохранительных органов основателя «Анжи»

РБК: источник подтвердил задержание основателя «Анжи» Магомедова
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Расулов Сергей / News Team / ТАСС

В Дагестане задержали госсекретаря Дагестана и основателя «Анжи» Магомед-Султан Магомедова. Об этом в Telegram-канале со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает издание РБК.

Источник издания также подтвердил проведение обысков по десяткам адресов у родных Магомедова. Следственные действия проводятся в рамках дела о хищениях.

Магомед-Султан Магомедов занимает должность госсекретаря республики Дагестан с ноября 2021 года. 25 июня стало известно о проведении обысков по связанным с ним адресам. Сотрудников правоохранительных органов, работавших на мероприятиях сняли на видео местные жители.

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