Экс-тренер СКА Ротенберг вошел в совет директоров «Динамо»

Бывший главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг вошел в совет директоров московского «Динамо». Об этом стало известно «Чемпионату».

По информации источника, Ротенберг будет заниматься управлением и организацией работы детско-юношеской школы и молодежной команды. Также он будет привлекать дополнительные инвестиции в клуб и работать над развитием инфраструктуры школы.

Об увольнении Ротенберга из петербургского СКА стало известно 2 июня. Сообщалось, что такое решение принял новый совет директоров клуба. Его место занял Игорь Ларионов.

В прошедшем сезоне СКА вылетел из Кубка Гагарина в первом раунде. Команда проиграла московскому «Динамо» в серии со счетом 2-4.