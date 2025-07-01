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11:23, 1 июля 2025Спорт

Ротенберг вошел в совет директоров «Динамо»

Экс-тренер СКА Ротенберг вошел в совет директоров «Динамо»
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Бывший главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг вошел в совет директоров московского «Динамо». Об этом стало известно «Чемпионату».

По информации источника, Ротенберг будет заниматься управлением и организацией работы детско-юношеской школы и молодежной команды. Также он будет привлекать дополнительные инвестиции в клуб и работать над развитием инфраструктуры школы.

Об увольнении Ротенберга из петербургского СКА стало известно 2 июня. Сообщалось, что такое решение принял новый совет директоров клуба. Его место занял Игорь Ларионов.

В прошедшем сезоне СКА вылетел из Кубка Гагарина в первом раунде. Команда проиграла московскому «Динамо» в серии со счетом 2-4.

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