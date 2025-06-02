Хоккейный СКА уволил Ротенберга. Чем запомнился скандальный тренер и почему его не любили даже болельщики?

Решение уволить Романа Ротенберга принял новый совет директоров СКА

Петербургский СКА отправил в отставку с поста главного тренера Романа Ротенберга. Об этом сообщает «Чемпионат».

Официально об увольнении пока не объявлено. Отмечается, что решение принято новым советом директоров, который возглавил председатель правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов.

Ранее Ротенберг покинул совет директоров СКА

З0 мая сообщалось, что совет директоров СКА в полном составе и операционный менеджмент складывают полномочия с немедленным эффектом. Это произошло из-за признания работы тренерского штаба петербуржцев и руководства команды неудовлетворительной.

В предыдущем совете директоров пост главы занимал Александр Медведев, а Ротенберг был его заместителем. Пост генерального директора занимала Ольга Ловягина. Ранее 2 июня сообщалось, что СКА может вдвое сократить бюджет и расстаться с ведущими игроками.

Роман Ротенберг и хоккеисты СКА Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Как Ротенберг работал в СКА

В 2011 году Ротенберг занял должность вице-президента СКА, а спустя три года стал первым вице-президентом Федерации хоккея России. 4 января 2022 года решением совета директоров СКА «в целях улучшения управления штабом и командой» Ротенберг назначен на должность главного тренера. Функционер не играл в хоккей на профессиональном уровне, но в 2019 году закончил высшую школу тренеров в Омске.

Под руководством Ротенберга СКА два раза выходил в финал Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Оба раза — в 2022 и 2023 годах — петербуржцы на этой стадии уступили московскому ЦСКА. В 2024-м СКА прекратил борьбу за Кубок Гагарина во втором раунде плей-офф, а в минувшем сезоне петербуржцы вылетели из розыгрыша на первой стадии, уступив московскому «Динамо».

По информации журналистки Дарьи Тубольцевой, преемником Ротенберга в СКА может стать Игорь Ларионов. Ранее специалист возглавлял нижегородское «Торпедо».

Чем запомнился Ротенеберг в СКА

Специалист часто ярко выступал на пресс-конференциях. В феврале этого года он ответил на вопрос об антирекорде команды по пропущенным шайбам в регулярке КХЛ (153 гола) словами о фашистах.

А в 1945‑м знаете, что произошло? Мы победили у фашистов в Великой Отечественной войне. Это важнее, чем количество пропущенных шайб Роман Ротенберг

В январе Ротенберг принес будильник на пресс-конференцию после матча с «Салаватом Юлаевым» и включил его, когда ему задавал вопрос один из журналистов. «Я хочу вам подарить подарок, чтобы вы писали позитивные статьи о СКА», — смеясь, заявил тренер.

В том же месяце Ротенберг на пресс-конференции сравнил журналистов с фашистами. Специалист заявил о том, что в прессе критические статьи о его команде зачастую выходят ночью или ранним утром. «Знаете, как в военной науке: когда нужно атаковать — ночью. Как фашисты атаковали, они же ночью атакуют», — завил Ротенберг.

Роман Ротенберг Фото: Валентина Певцова / Коммерсантъ

За что Ротенберга не любят болельщики «Спартака»

В мае болельщики московского хоккейного клуба «Спартак» скандировали оскорбительную кричалку про Ротенберга на домашнем матче финала плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) против «СКА-1946». Сам специалист присутствовал на игре и находился недалеко от сектора активных болельщиков спартаковцев. Когда они начали скандировать посвященную ему кричалку, Ротенберг взял в руки телефон, стал снимать фанатов и жестами показывать им, чтобы те продолжали.

Причиной такого поведения фанатов спартаковцев стал инцидент, произошедший в октябре прошлого года. Ротенберг после выездного матча регулярного чемпионата КХЛ с москвичами пожаловался на фанатов красно-белых, которые скандировали кричалку «СКА — позор российского хоккея». По его словам, поклонники «Спартака» матерились.

После этого московский клуб направил письмо КХЛ просьбой дать оценку высказываниям Ротенберга. В «Спартаке» назвали его слова грубыми и необоснованными. По итогам разбирательств КХЛ оштрафовала «Спартак» и вынесла предупреждение Ротенбергу.