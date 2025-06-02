Назван претендент на пост главного тренера СКА

Игорь Ларионов претендует на пост главного тренера СКА

Игорь Ларионов претендует на пост главного тренера СКА вместо Романа Ротенберга. Об этом в своем Telegram-канале сообщает журналистка Дарья Тубольцева.

«Мне назвали две фамилии потенциально нового главного тренера. Один никогда главным не работал, другой — Игорь Ларионова. Посмотрим», — отмечает Тубольцева. По ее словам, информация о возможном назначении тренером СКА Алексея Жамнова — выдумка.

Ранее 2 июня стало известно, что новые совет директоров СКА принял решение уволить Романа Ротенберга, возглавлявшего клуб с 2022 года. В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА впервые за 15 лет завершил борьбу за Кубок Гагарина в первом раунде плей-офф, уступив в серии московскому «Динамо».

Предыдущим местом работы Ларионова было нижегородское «Торпедо», которое он возглавлял с 2022-го. За три года работы в клубе тренер трижды выводил его в плей-офф, но дальше четвертьфинала Кубка Гагарина «Торпедо» не доходило.