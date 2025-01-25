Главный тренер СКА Ротенберг принес будильник на пресс-конференцию КХЛ

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг принес будильник на пресс-конференцию Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) после матча с «Салаватом Юлаевым». Об этом сообщает РИА Новости.

Ротенберг включил будильник, когда ему задавал вопрос один из журналистов. «Я хочу вам подарить подарок, чтобы вы писали позитивные статьи о СКА», — смеясь, заявил тренер, однако корреспондент от подарка отказался.

Матч прошел в субботу, 25 января, в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:2.

Ранее Ротенберг раскритиковал журналистов за то, что критические заметки о его команде зачастую публикуются ночью или ранним утром. «Знаете, как в военной науке: когда нужно атаковать — ночью. Как фашисты атаковали, они же ночью атакуют», — сказал он, однако позднее извинился за это сравнение.

