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22:20, 25 января 2025Спорт

Ротенберг принес будильник на пресс-конференцию КХЛ

Главный тренер СКА Ротенберг принес будильник на пресс-конференцию КХЛ
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг принес будильник на пресс-конференцию Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) после матча с «Салаватом Юлаевым». Об этом сообщает РИА Новости.

Ротенберг включил будильник, когда ему задавал вопрос один из журналистов. «Я хочу вам подарить подарок, чтобы вы писали позитивные статьи о СКА», — смеясь, заявил тренер, однако корреспондент от подарка отказался.

Матч прошел в субботу, 25 января, в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:2.

Ранее Ротенберг раскритиковал журналистов за то, что критические заметки о его команде зачастую публикуются ночью или ранним утром. «Знаете, как в военной науке: когда нужно атаковать — ночью. Как фашисты атаковали, они же ночью атакуют», — сказал он, однако позднее извинился за это сравнение.

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