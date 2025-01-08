Роман Ротенберг извинился за сравнение журналистов с фашистами

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг прокомментировал свое высказывание, в котором он сравнил журналистов с фашистами. Его слова приводит Sport24.

Специалист отметил, что выражался образно. «Если я кого-то задел, я глубоко извиняюсь. У меня тоже дедушка воевал», — заявил Ротенберг.

Тренер добавил, что хотел попросить журналистов относиться к СКА с большим уважением. «Чтобы они не в ночи писали разные материалы о СКА, а писали, например, днем, чтобы мы могли это все обсуждать», — добавил Ротенберг.

Ротенберг раскритиковал журналистов 6 января. По мнению тренера, критические заметки о его команде зачастую публикуются ночью или ранним утром. «Знаете, как в военной науке: когда нужно атаковать — ночью. Как фашисты атаковали, они же ночью атакуют», — посчитал Ротенберг.