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12:23, 6 января 2025Спорт

Тренер СКА Ротенберг сравнил журналистов с фашистами

Тренер СКА Роман Ротенберг сравнил журналистов с фашистами
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Главный тренер петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг раскритиковал работу журналистов. Его слова приводит сайт армейцев.

Специалист заявил о том, что в прессе критические статьи о его команде зачастую выходят ночью или ранним утром. «Знаете, как в военной науке: когда нужно атаковать — ночью. Как фашисты атаковали, они же ночью атакуют», — завил Ротенберг.

Тренер также призвал журналистов критиковать его и команду глаза в глаза. «Если есть какая-то конструктивная критика, давайте тогда сразу это обсудим. Лучше ругайте нас. Будем лучше играть», — заявил Ротенберг.

В сентябре Ротенберг объяснил критику СКА нападками из-за рубежа. «Есть уже доказательства, что те комментарии, которые пишутся про СКА, вообще пишутся не из России», — заявил специалист.

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