Ротенберг объяснил критику СКА нападками из-за рубежа

Тренер Роман Ротенберг заявил, что критику в адрес СКА пишут из-за рубежа

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг объяснил критику команды нападками из-за рубежа. Его слова приводит РИА Новости.

«Есть уже доказательства, что те комментарии, которые пишутся про СКА, вообще пишутся не из России», — заявил специалист. Ротенберг назвал свои слова фактом и посоветовал не читать критические комментарии в адрес команды.

После четырех матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА располагается на девятом месте, набрав три очка. Команда не забивает два матча подряд. В последнем матче, прошедшем 12 сентября, петербуржцы проиграли челябинскому «Трактору» со счетом 0:3.

Ротенберг возглавил СКА в январе 2022 года. Специалист также занимает в клубе должность заместителя председателя совета директоров. Он старший сын известного российского миллиардера Бориса Ротенберга.