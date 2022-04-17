Стало известно о будущем сына миллиардера Ротенберга в СКА

«Спорт-Экспресс»: Роман Ротенберг продолжит работу на посту главного тренера СКА

Роман Ротенберг продолжит работу на посту главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Специалист возглавил команду 4 января. Под его руководством СКА дошел до финала Западной конференции, где проиграл московскому ЦСКА в семиматчевой серии со счетом 3:4.

Ротенберг — старший сын известного российского миллиардера Бориса Ротенберга. Специалист занимает в СКА должности заместителя председателя совета директоров, вице-президента, генерального директора.

Ротенберг ранее выступал в роли исполняющего обязанности главного тренера. Это произошло осенью 2020 года, когда возглавлявший на тот момент команду Валерий Брагин находился на карантине из-за положительного теста на коронавирус.