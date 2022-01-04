Сын миллиардера Ротенберга стал главным тренером хоккейного СКА

В хоккейном клубе СКА сменился главный тренер. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

«В соответствии с решением Совета Директоров клуба в целях улучшения управления штабом и командой Роман Ротенберг назначен на должность главного тренера», ― говорится в сообщении. Ротенберг сменил на этом посту Валерия Брагина, который станет ассистентом главного тренера команды.

Ротенберг — старший сын известного российского миллиардера Бориса Ротенберга. Специалист занимает в СКА должности заместителя председателя совета директоров, вице-президента, генерального директора.

Ротенберг ранее выступал в роли исполняющего обязанности главного тренера. Это произошло осенью 2020 года, когда Брагин находился на карантине из-за положительного теста на коронавирус.

СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции и имеет на счету 62 очка в 44 матчах. Следующую встречу армейцы проведут 4 января против «Куньлунь Ред Стар».