Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительную кричалку про Ротенберга на матче МХЛ

Фанаты «Спартака» посвятили оскорбительную кричалку Ротенбергу на матче МХЛ

Болельщики московского хоккейного клуба «Спартак» скандировали оскорбительную кричалку про главного тренера петербургского СКА Романа Ротенберга на матче финала плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) против «СКА-1946». Об этом сообщает Sport24.

Сам специалист присутствовал на проходившей игре в Москве и находился недалеко от сектора активных болельщиков спартаковцев. Когда они начали скандировать посвященную ему кричалку, Ротенберг взял в руки телефон, стал снимать фанатов и жестами показывать им, чтобы те продолжали.

Пятая игра финала плей-офф МХЛ прошла 20 мая и завершилась со счетом 2:1 в пользу «СКА-1946». Петербургский клуб уступает в серии со счетом 2-3, шестой матч пройдет 22 мая в Санкт-Петербурге.

В октябре прошлого года Ротенберг пожаловался на фанатов «Спартака», которые скандировали кричалку «СКА — позор российского хоккея». Это произошло на матче КХЛ 25 октября, который завершился со счетом 5:2 в пользу петербуржцев.