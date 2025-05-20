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22:14, 20 мая 2025Спорт

Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительную кричалку про Ротенберга на матче МХЛ

Фанаты «Спартака» посвятили оскорбительную кричалку Ротенбергу на матче МХЛ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Болельщики московского хоккейного клуба «Спартак» скандировали оскорбительную кричалку про главного тренера петербургского СКА Романа Ротенберга на матче финала плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) против «СКА-1946». Об этом сообщает Sport24.

Сам специалист присутствовал на проходившей игре в Москве и находился недалеко от сектора активных болельщиков спартаковцев. Когда они начали скандировать посвященную ему кричалку, Ротенберг взял в руки телефон, стал снимать фанатов и жестами показывать им, чтобы те продолжали.

Пятая игра финала плей-офф МХЛ прошла 20 мая и завершилась со счетом 2:1 в пользу «СКА-1946». Петербургский клуб уступает в серии со счетом 2-3, шестой матч пройдет 22 мая в Санкт-Петербурге.

В октябре прошлого года Ротенберг пожаловался на фанатов «Спартака», которые скандировали кричалку «СКА — позор российского хоккея». Это произошло на матче КХЛ 25 октября, который завершился со счетом 5:2 в пользу петербуржцев.

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