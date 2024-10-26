Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Андрей Рублёв
1:2
Завершен
Бен Шелтон
Базель
Ак Барс
2:0
Завершен
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
5:0
Завершен
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Куньлунь Ред Стар
3:4
Завершен
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
2:5
Завершен
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Вегас Голден Найтс
Сегодня
01:00 (Мск)
Оттава Сенаторз
НХЛ — регулярный чемпионат
Эдмонтон Ойлерз
Сегодня
04:00 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ — регулярный чемпионат
00:17, 26 октября 2024Спорт

Ротенберг пожаловался на болельщиков «Спартака»

Тренер СКА Ротенберг пожаловался на кричалки болельщиков «Спартака»
Тренер СКА Роман Ротенберг

Тренер СКА Роман Ротенберг. Фото: РИА Новости

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг пожаловался на болельщиков московского «Спартака» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Его слова приводит Sport24.

Специалист назвал поведение фанатов неправильным и посчитал, что руководство КХЛ должно вмешаться в ситуацию. «Дети сюда пришли маленькие, а люди матом орут всю игру», — заявил он.

Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительную кричалку на матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА. В первом периоде фанаты московской команды скандировали с трибун «СКА — позор российского хоккея».

Встреча завершилась победой СКА со счетом 5:2. После 20 матчей петербуржцы располагаются на втором месте Западной конференции, набрав 29 очков. «Спартак» находится на третьем месте, имея в активе 25 очков после 19 встреч.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Премьер Индии встретился с Шольцем сразу после разговора с Путиным. Канцлер ФРГ с любопытством его выслушал

      В России вынесли приговор участникам хакерской группировки REvil

      В США сообщили о расследовании против создателей USDT из-за санкций

      Додик отказался подчиняться Западу

      В Британии назвали число прибывших в страну нелегалов

      Ротенберг пожаловался на болельщиков «Спартака»

      В МИД раскрыли позволившую Украине совершить вылазку в Курскую область причину

      Три беспилотника ВСУ нанесли удары по российскому региону

      Король Британии начал отказываться от еды из-за рака

      Суд в Москве арестовал женщину по делу о госизмене

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше