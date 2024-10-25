Фанаты «Спартака» скандировали оскорбительную кричалку на матче против СКА

Фанаты «Спартака» скандировали оскорбительную кричалку на матче КХЛ против СКА

Болельщики московского «Спартака» скандировали оскорбительную кричалку на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против петербургского СКА. Об этом сообщает РИА Новости.

В первом периоде фанаты московской команды скандировали с трибун «СКА — позор российского хоккея». При этом перед ними сидел глава совета директоров СКА и президент «Зенита» Александр Медведев.

На момент публикации новости СКА ведет во встрече со счетом 5:2. После 19 матчей петербуржцы располагаются на втором месте Западной конференции, набрав 27 очков. «Спартак» находится на третьем месте, имея в активе 25 очков после 18 встреч.

Ранее футбольные болельщики воронежского «Факела», московского «Динамо» и грозненского «Ахмата» выкрикивали: «"Зенит" — позор России». За это их обязали заплатить от 30 тысяч до 40 тысяч рублей.