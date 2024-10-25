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21:41, 25 октября 2024Спорт

Фанаты «Спартака» скандировали оскорбительную кричалку на матче против СКА

Фанаты «Спартака» скандировали оскорбительную кричалку на матче КХЛ против СКА
Тренер СКА Роман Ротенберг

Тренер СКА Роман Ротенберг. Фото: РИА Новости

Болельщики московского «Спартака» скандировали оскорбительную кричалку на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против петербургского СКА. Об этом сообщает РИА Новости.

В первом периоде фанаты московской команды скандировали с трибун «СКА — позор российского хоккея». При этом перед ними сидел глава совета директоров СКА и президент «Зенита» Александр Медведев.

На момент публикации новости СКА ведет во встрече со счетом 5:2. После 19 матчей петербуржцы располагаются на втором месте Западной конференции, набрав 27 очков. «Спартак» находится на третьем месте, имея в активе 25 очков после 18 встреч.

Ранее футбольные болельщики воронежского «Факела», московского «Динамо» и грозненского «Ахмата» выкрикивали: «"Зенит" — позор России». За это их обязали заплатить от 30 тысяч до 40 тысяч рублей.

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      Анастасия Борисова
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