Фанаты назвали «Зенит» позором российского футбола

Фанаты «Краснодара» назвали «Зенит» позором футбола России во время матча РПЛ

Фанаты во время матча заключительного тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и московским «Динамо» скандировали оскорбительные кричалки в адрес петербургского «Зенита». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По окончании встречи болельщики краснодарского клуба выкрикивали: «"Зенит" — позор России».

Ранее за такое же скандирование болельщиков были оштрафованы воронежский «Факел», московское «Динамо» и грозненский «Ахмат». Их обязали заплатить от 30 до 40 тысяч рублей.

Чемпионом РПЛ в шестой раз подряд стал петербургский «Зенит». В заключительном туре команда одержала победу над «Ростовом» со счетом 2:1. На втором месте расположился «Краснодар». Третье место заняло «Динамо».