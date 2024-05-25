«Зенит» выиграл РПЛ в шестой раз подряд

«Зенит» победил «Ростов» и выиграл РПЛ в шестой раз подряд

Петербургский «Зенит» выиграл Российскую премьер-лигу (РПЛ) в сезоне-2023/2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В заключительном туре команда одержала победу над «Ростовом». Встреча прошла на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Первым на 54-й минуте забил «Ростов»: голом отличился полузащитник Роналдо. На 64-й минуте счет сравнял хавбек Густаво Мантуан. На 85-й минуте полузащитник Артур Гимараэс вывел сине-бело-голубых вперед.

На втором месте расположился «Краснодар». Третье место заняло московское «Динамо». Калининградская «Балтика» и «Сочи» вылетели из премьер-лиги.

«Зенит» выигрывает чемпионат России начиная с 2019 года, шестой раз подряд. Все это время команду возглавляет Сергей Семак.

