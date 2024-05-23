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16:05, 23 мая 2024Спорт

Еще два клуба наказали за назвавших «Зенит» позором российского футбола фанатов

«Динамо» и «Ахмат» наказали за фанатов, назвавших «Зенит» позором футбола

Фото: Магомед Абасов / РИА Новости

Московское «Динамо» и грозненский «Ахмат» наказали за скандирования болельщиков, которые называли петербургский «Зенит» позором российского футбола. Об этом «Матч ТВ» сообщил глава Контрольно-дисциплинароного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц.

Столичная команда заплатит штраф в размере 40 тысяч рублей, клуб из Чечни обязали выплатить 30 тысяч. Инциденты произошли в матче грозненцев с «Зенитом», а также во встрече «Динамо» с «Крыльями Советов» в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ).

8 мая за такое же скандирование болельщиков был оштрафован «Факел». Воронежцев обязали заплатить 30 тысяч рублей.

Капитан «Факела» Ираклий Квеквескири объяснил поведение фанатов. По его словам, это связано с большим количеством легионеров у сине-бело-голубых.

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      Алексей Гусев
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