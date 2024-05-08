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15:57, 8 мая 2024Спорт

«Факел» оштрафовали за назвавших «Зенит» позором российского футбола фанатов

«Факел» оштрафовали за фанатов, назвавших «Зенит» позором российского футбола

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал воронежский «Факел» за оскорбительную кричалку фанатов команды в адрес петербургского «Зенита». Об этом «Матч ТВ» сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

Команда выплатит 30 тысяч рублей за массовое скандирование болельщиками: «"Зенит" — позор российского футбола». Кроме того, воронежцы заплатят 10 тысяч рублей за выход главного тренера Игоря Черевченко за пределы технической зоны по ходу встречи.

Ранее капитан «Факела» Ираклий Квеквескири объяснил оскорбления со стороны фанатов команды в адрес «Зенита». По его словам, это связано с большим количеством легионеров у сине-бело-голубых.

Встреча команд в рамках 27-го тура РПЛ прошла 6 мая в Воронеже. Игра завершилась со счетом 1:1.

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      Алексей Гусев
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