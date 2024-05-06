«Зенит» пропустил на 102-й минуте и упустил победу над «Факелом»

«Зенит» на выезде сыграл вничью с «Факелом» и стал единоличным лидером РПЛ

Петербургский «Зенит» на выезде сыграл вничью с воронежским «Факелом» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 6 мая, и завершилась со счетом 1:1. В составе гостей гол в первом тайме забил Дуглас Сантос. Петербуржцы пропустили на 102-й минуте и упустили победу: пенальти реализовал Евгений Марков.

«Зенит» набрал 51 очко и стал единоличным лидером РПЛ. В активе «Факела» 28 очков, команда располагается на 13-м месте, которое предусматривает необходимость играть в стыковых матчах за право сохранить прописку в РПЛ.

«Зенит» в следующем туре 11 мая на своем поле примет ЦСКА. «Факел» днем позже дома сыграет с «Уралом»