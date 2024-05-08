Капитан «Факела» объяснил оскорбления фанатов команды в адрес «Зенита»

Квеквескири связал оскорбление «Зенита» фанатами «Факела» с числом легионеров

Капитан воронежского «Факела» Ираклий Квеквескири объяснил оскорбления со стороны фанатов команды в адрес петербургского «Зенита» во время матча команд в 27-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Чемпионат».

По его словам, это связано с большим количеством легионеров у сине-бело-голубых. «В основе два россиянина. Это странно. В условиях, когда нет еврокубков, все равно много иностранцев. Хотя у них достаточно классных футболистов с российским паспортом», — заявил грузинский игрок.

По ходу встречи фанаты «Факела» скандировали кричалку «"Зенит" — позор российского футбола». В воронежском клубе осудили действия болельщиков.

Встреча команд прошла 6 мая в Воронеже. Игра завершилась со счетом 1:1.