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11:56, 8 мая 2024Спорт

Капитан «Факела» объяснил оскорбления фанатов команды в адрес «Зенита»

Квеквескири связал оскорбление «Зенита» фанатами «Факела» с числом легионеров
Ираклий Квеквескири (справа)

Ираклий Квеквескири (справа). Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Капитан воронежского «Факела» Ираклий Квеквескири объяснил оскорбления со стороны фанатов команды в адрес петербургского «Зенита» во время матча команд в 27-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Чемпионат».

По его словам, это связано с большим количеством легионеров у сине-бело-голубых. «В основе два россиянина. Это странно. В условиях, когда нет еврокубков, все равно много иностранцев. Хотя у них достаточно классных футболистов с российским паспортом», — заявил грузинский игрок.

По ходу встречи фанаты «Факела» скандировали кричалку «"Зенит" — позор российского футбола». В воронежском клубе осудили действия болельщиков.

Встреча команд прошла 6 мая в Воронеже. Игра завершилась со счетом 1:1.

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      Алексей Гусев
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