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11:26, 2 июня 2025Спорт

СКА сократит бюджет вдвое

«Спорт-Экспресс»: СКА сократит бюджет и расстанется с самыми дорогими игроками
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

СКА может значительно сократить бюджет. Об этом в понедельник, 2 июня, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, бюджет могут урезать вдвое. Кроме того, клуб готов расстаться с самыми дорогими хоккеистами. По данным «Спорт-Экспресса», самыми высокооплачиваемыми игроками клуба являются Сергей Толчинский (77 миллионов рублей в год), Михаил Воробьев, Михаил Григоренко, Никита Зайцев, Евгений Кузнецов и Марат Хайруллин (все — по 50 миллионов рублей в год).

Претендентом на пост главного тренера называется бывший игрок команды Евгений Кетов. До этого он входил в штаб Романа Ротенберга.

Ранее 2 июня стало известно об увольнении Ротенберга с поста главного тренера СКА. Решение об увольнении тренера принял новый совет директоров клуба. Предыдущий совет директоров был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов команды в двух последних сезонах.

В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА впервые за 15 лет завершил борьбу за Кубок Гагарина в первом раунде плей-офф. В серии до четырех побед петербуржцы уступили московскому «Динамо» со счетом 2-4.

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