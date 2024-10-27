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11:57, 27 октября 2024Спорт

КХЛ вынесла предупреждение Ротенбергу

КХЛ оштрафовала тренера СКА Ротенберга и «Спартак»

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) вынесла предупреждение главному тренеру петербургского СКА Роману Ротенбергу. Об этом сообщается на сайте организации.

Руководство лиги оштрафовало московский «Спартак» за скандирование болельщиками команды оскорбительных кричалок в матче регулярного чемпионата со СКА и Ротенберга за критику в адрес «красно-белых».

Ранее Ротенберг пожаловался на фанатов московской команды, которые скандировали кричалку «СКА — позор российского хоккея». Это произошло на матче КХЛ 25 октября, который завершился со счетом 5:2 в пользу петербуржцев.

После этого «Спартак» направил письмо в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) с просьбой дать оценку высказываниям Ротенберга. Они назвали его слова в адрес столичных болельщиков, представителей СМИ и всей лиги грубыми и необоснованными.

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      Анастасия Борисова
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