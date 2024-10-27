КХЛ вынесла предупреждение Ротенбергу

КХЛ оштрафовала тренера СКА Ротенберга и «Спартак»

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) вынесла предупреждение главному тренеру петербургского СКА Роману Ротенбергу. Об этом сообщается на сайте организации.

Руководство лиги оштрафовало московский «Спартак» за скандирование болельщиками команды оскорбительных кричалок в матче регулярного чемпионата со СКА и Ротенберга за критику в адрес «красно-белых».

Ранее Ротенберг пожаловался на фанатов московской команды, которые скандировали кричалку «СКА — позор российского хоккея». Это произошло на матче КХЛ 25 октября, который завершился со счетом 5:2 в пользу петербуржцев.

После этого «Спартак» направил письмо в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) с просьбой дать оценку высказываниям Ротенберга. Они назвали его слова в адрес столичных болельщиков, представителей СМИ и всей лиги грубыми и необоснованными.

