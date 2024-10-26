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18:01, 26 октября 2024Спорт

«Спартак» обвинил Ротенберга в разжигании вражды

«Спартак» заявил, что тренер СКА Ротенберг позорит российский хоккей
Роман Ротенберг

Роман Ротенберг . Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Московский хоккейный клуб «Спартак» ответил на критику тренера СКА Романа Ротенберга. Заявления приводится на сайте команды.

«Спартак» направил письмо в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) с просьбой дать оценку высказываниям Ротенберга. Они назвали его слова в адрес столичных болельщиков, представителей СМИ и всей лиги грубыми и необоснованными, а также добавили, что это происходит не в первый раз.

«"Спартак" Москва считает данные неуравновешенные и истеричные заявления Ротенберга Р.Б. провокационными, порочащими достоинство Лиги, ставящими под вопрос компетенцию сотрудников КХЛ, а также направленными на разжигание вражды и ненависти между болельщиками обеих команд», — подчеркнуто в обращении. Отмечается, что тренер наносит вред репутации всего российского хоккея и позорит его.

Ранее Ротенберг пожаловался на фанатов московской команды, которые скандировали кричалку «СКА — позор российского хоккея». Это произошло на матче КХЛ 25 октября, который завершился со счетом 5:2 в пользу петербуржцев.

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      Дарья Коршунова
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