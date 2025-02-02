Тренер СКА Ротенберг оправдался фашистами за антирекорд

Ротенберг ответил на вопрос об антирекорде СКА словами о фашистах

Главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос об антирекорде команды словами о фашистах. Об этом он заявил на пресс-конференции после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским «Динамо», передает корреспондент «Ленты.ру».

Матч завершился победой СКА со счетом 4:3 в овертайме. Команда установила антирекорд по пропущенным шайбам за сезон (153), что на три гола больше, чем предыдущий худший показатель, установленный в сезоне КХЛ 2022/23.

«Сколько с 1946 года пропустили? Мне интересна статистика, нужно посчитать. А в 1945‑м знаете, что произошло? Мы победили у фашистов в Великой Отечественной войне. Это важнее, чем количество пропущенных шайб», — оправдался тренер.

Ранее Ротенберг призвал наказывать болельщиков, использующих нецензурную лексику на трибунах. «Если еще раз кто-то из болельщиков СКА будет матом орать на трибуне, мы дисквалифицируем этого человека пожизненно», — заявил тренер.