Ротенберг призвал наказывать фанатов за мат

Тренер Ротенберг призвал пожизненно дисквалифицировать болельщиков СКА за мат

Главный тренер СКА Роман Ротенберг призвал наказывать болельщиков, использующих нецензурную лексику на трибунах. Его слова приводит «Чемпионат».

«Про болельщиков СКА я хочу сказать одно. Если еще раз кто-то из болельщиков СКА будет матом орать на трибуне, мы дисквалифицируем этого человека пожизненно. Они больше никогда не придут на трибуну — ни на выезде, ни дома», — заявил Ротенберг. Он отметил, что не следует вестись на провокации фанатов других команд.

Ротенберг признался, что переживает за детей и родителей. «Это может стать серьезной социальной проблемой, когда наши дети станут кричать то, что кричат на трибунах», — подчеркнул тренер.

Ранее Континентальная хоккейная лига (КХЛ) оштрафовала СКА за поведение фанатов по ходу матча со «Спартаком» (4:3 по буллитам) в рамках регулярного чемпионата 30 января. Лига зафиксировала оскорбительные скандирования с использованием нецензурных слов и высказываний в адрес москвичей.