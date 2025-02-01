Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Локомотив
2:3
Завершен
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
3:4
Завершен
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Борнмут
0:2
Завершен
Ливерпуль
Англия — Премьер-лига|24-й тур
Брест
2:5
Завершен
ПСЖ
Франция — Лига 1|20-й тур
Аталанта
1:1
Завершен
Торино
Италия — Серия А|23-й тур
Монако
4:2
Завершен
Осер
Франция — Лига 1|20-й тур
Эспаньол
0:0
1-й тайм
live
Реал Мадрид
Испания — Примера|22-й тур
Бостон Брюинз
Сегодня
23:30 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ — регулярный чемпионат
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
03:00 (Мск)
Нью-Йорк Айлендерс
НХЛ — регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:00 (Мск)
Виннипег Джетс
НХЛ — регулярный чемпионат
23:03, 1 февраля 2025Спорт

Ротенберг призвал наказывать фанатов за мат

Тренер Ротенберг призвал пожизненно дисквалифицировать болельщиков СКА за мат
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Главный тренер СКА Роман Ротенберг призвал наказывать болельщиков, использующих нецензурную лексику на трибунах. Его слова приводит «Чемпионат».

«Про болельщиков СКА я хочу сказать одно. Если еще раз кто-то из болельщиков СКА будет матом орать на трибуне, мы дисквалифицируем этого человека пожизненно. Они больше никогда не придут на трибуну — ни на выезде, ни дома», — заявил Ротенберг. Он отметил, что не следует вестись на провокации фанатов других команд.

Ротенберг признался, что переживает за детей и родителей. «Это может стать серьезной социальной проблемой, когда наши дети станут кричать то, что кричат на трибунах», — подчеркнул тренер.

Ранее Континентальная хоккейная лига (КХЛ) оштрафовала СКА за поведение фанатов по ходу матча со «Спартаком» (4:3 по буллитам) в рамках регулярного чемпионата 30 января. Лига зафиксировала оскорбительные скандирования с использованием нецензурных слов и высказываний в адрес москвичей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Перед обстрелом интерната с пленными в сторону Суджи вылетели ракеты ВСУ

      В Румынии отклонили инициативу об импичменте президента из-за формальности

      Ротенберг призвал наказывать фанатов за мат

      На Украине ответили на слова американского госсекретаря об откате страны на 100 лет назад

      Глава Карелии позвал пострадавшего из-за русофобии школьника из Финляндии на родину

      В Шереметьево призвали пассажиров быть внимательнее при использовании Wi-Fi

      Военные блогеры опровергли данные о российском авиаударе по интернату с пленными в Судже

      Военкор задумался о наказании для ВСУ за зверства в Курской области

      Военкоры обвинили ВСУ в ударе по школе-интернату с пленными в Судже

      Раскрыта цель удара по гостинице «Бристоль» в Одессе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше