Стоимость эксклюзива PlayStation резко выросла в России

Скриншот: The Last of Us Part II

В России подорожал один из главных эксклюзивов для PlayStation — The Last of Us Part II. Игра по новой цене доступна в магазине PlayStation Store.

Стоимость второй части приключенческого боевика резко выросла с 4599 до 4999 рублей. При этом цифровое расширенное издание тайтла, которое включает в себя саундтрек, артбук, тему для PS4 и аватары, доступно по старой цене — 5099 рублей. Удорожание произошло внезапно, Sony не предупреждала геймеров о росте цен на игры.

При этом стоимость The Last of Us Part II также увеличилась и в украинском магазине PS Store. Здесь цена на тайтл изменилась с 1899 до 1999 гривен.

The Last of Us Part II — эксклюзив для консолей Sony, который вышел 19 июня 2020 года. Тайтл неоднократно получал высокие оценки от журналистов и критиков. Например, приключенческий боевик стал игрой 2020 года по версии агрегатора Metacritic.

Последний раз резкий рост цен на игры для PS был зафиксирован в сентябре. Тогда релизы от студий Activision, EA, Ubisoft, Bandai Namco, THQ Nordic, Koei Tecmo и Gearbox стали дороже в среднем на 1000 рублей. Местное представительство PlayStation позже объяснило, что «вносимые изменения отражают текущие рыночные условия».