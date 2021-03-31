PlayStation 5 подорожала в России

Стоимость приставок нового поколения Sony в России возрастет. Об этом сообщает издание DTF.

Журналисты заметили, что стоимость консолей PlayStation 5 в фирменном магазине Sony Centre изменилась в большую сторону. Поддержка магазина начала отвечать геймерам, что новые цены будут актуальны с 1 апреля. В разговоре с изданием представители компании подтвердили, что стоимость PS5 действительно увеличится.

Базовая PlayStation 5 подорожает с 46 990 до 49 990 рублей. Стоимость цифровой версии PS5 также изменится на три тысячи рублей — с 37 990 до 40 990 рублей. Рост цен связали с изменившимся курсом валют. Ранее на российском рынке также зафиксировали удорожание PlayStation 4.

Авторы уточнили, что консолей PlayStation 5, как и Xbox Series X/S, до сих пор нет в свободной продаже на российском рынке. Приставки можно приобрести только у перекупщиков.

Ранее глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан (Jim Ryan) рассказал, что в компании ожидают улучшения ситуации с доступностью PS5 в 2021 году. Дефицит наблюдается с момента запуска приставки на рынок в ноябре 2020 года — как в России, так и во всем мире.