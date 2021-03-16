PlayStation 4 подорожала в России

Консоль предыдущего поколения от Sony подорожала на фоне дефицита. Об этом сообщает во «ВКонтакте» сообщество «Мир PlayStation».

Авторы паблика заметили, что на фоне дефицита PlayStation 5 «ситуация с PS4 в магазинах также немного ухудшилась». В сообщении говорится, что во многих российских магазинах стоимость приставки увеличилась. Заметнее всех подорожала PlayStation 4 Pro, стоимость которой повысилась до 43 тысяч рублей. Во многих зарубежных магазинах цена на консоль либо осталась прежней, либо приставки не оказалось в наличии.

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Энтузиасты объяснили удорожание консолей прошлого поколения тем, что PS4 постепенно выходит из оборота. «В этом месяце, если планы у Sony не изменились, будет прекращено производство всех версий PS4», — отметили авторы. При этом PS4 Slim было произведено заметно больше, поэтому в наличии консоль будет находиться дольше. Однако ожидать скидок на модель не стоит: «В России опять же пойдет повышение цен, так как запасов будет становиться меньше».

Также авторы сообщества рассказали, что в Россию еженедельно доставляют всего несколько тысяч консолей. По информации геймеров, Sony будет длительное время поставлять такие партии на российский рынок.

Релиз PS4 состоялся в ноябре 2013 года. PlayStation 4 Slim и PlayStation 4 Pro стали доступны в продаже в ноябре 2016 года.

Ранее глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан (Jim Ryan) подтвердил факт дефицита на PlayStation 5 и выразил надежду на то, что в будущем ситуация с нехваткой консолей на рынке будет улучшаться. «Темпы улучшения поставок будут расти в течение года», — подчеркнул Райан. PS5 вышла на глобальный рынок в ноябре 2020 года.