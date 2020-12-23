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Sony похоронит PlayStation 4 Pro

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Фото: Brendan McDermid / Reuters

Sony не планирует больше продавать свою консоль предыдущего поколения. Об этом можно судить по информации, опубликованной в интернет-магазине PlayStation.

На сайте официального интернет-магазина PlayStation Direct в США, на странице PlayStation 4 Pro сообщается, что игровая консоль недоступна для приобретения. В описании приставки уточняется, что производитель не собирается пополнять запасы магазина. Это косвенно может намекать на то, что японская корпорация не планирует продавать PS4 Pro предыдущего поколения в будущем и собирается похоронить свой продукт.

Также на сайте PlayStation Direct в настоящий момент нельзя купить базовую консоль PS4. Однако в описании устройства нет дополнительной информации о том, что Sony не собирается поставлять приставку в магазин. Судя по всему, компания оставит оригинальную версию PlayStation 4 в продаже. При этом и PS4 и PS4 Pro можно приобрести в магазинах электроники.

PS4 была представлена в феврале 2013 года, ее заряженную версию — PlayStation 4 Pro — анонсировали осенью 2016 года. Актуальной приставкой Sony является модель PlayStation 5, которая появилась в продаже 19 ноября.

В сентябре глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан (Jim Ryan) заявил, что выпущенная в 2013 году PlayStation 4 останется актуальной в течение еще трех или четырех лет. Несмотря на выход PS5, Sony заинтересована в обладателях более старой версии консоли и считает, что ею будут пользоваться десятки миллионов геймеров.

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