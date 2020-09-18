Раскрыт срок жизни PlayStation 4

Выпущенная в 2013 году консоль PlayStation останется актуальной в течение еще трех или четырех лет. Об этом в интервью изданию The Washington Post заявил глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан (Jim Ryan).

По словам Райана, срок жизни PlayStation 4 продлится еще на три или четыре года, что связано с большой пользовательской базой приставки. Большая часть новых игровых релизов будет доступна как на PS5, так и на PS4. «Мы хотим, чтобы геймеры знали, что консоль, которую они покупали, будет востребована через несколько лет», — подчеркнул представитель компании. Джим Райан отметил, что Sony заинтересована в обладателях более старой версии приставки: «десятки миллионов по-прежнему будут пользоваться PS4».

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Райан также раскрыл информацию о том, что «99 процентов» доступных для PS4 игр имеют обратную совместимость и будут запускаться на PS5. «Никто не должен остаться разочарованным», — заявил руководитель Sony Interactive Entertainment, отметив, что у пользователей должен быть выбор, на какой приставке играть.

Отвечая на вопросы о PS5, Джим Райан признался, что решение о стоимости консоли было принято давно. Глава компании сказал, что Sony хотела продавать новую приставку за такую же стоимость, что и выпущенную в 2013 году PlayStation 4. По его словам, с релизом PS5 на рынок выйдет больше приставок, чем было доступно во время премьеры PS4.

Райан также рассказал, как сильно COVID-19 повлиял на игровую индустрию. Например, в компании не знали, будут ли налажены поставки, ожидается ли спрос, откроют ли магазины. «Несмотря на все, это лишь укрепило нашу решимость и подтвердило, что путь, который мы выбрали в начале года, был абсолютно верным», — подытожил он.

Sony раскрыла стоимость консолей нового поколения на мероприятии 16 сентября. PlayStation 5 с дисководом была оценена в 499 долларов, цифровая версия будет доступна за 399 долларов. Стоимость PS5 в России начнется с 37 999 рублей, старт продаж намечен на 19 ноября.