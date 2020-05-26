Названы самые популярные игровые приставки

Sony PlayStation 2 остается самой популярной приставкой на рынке, а всего в мире было продано более 1,56 миллиарда консолей компании. Об этом со ссылкой на собственное исследование сообщает портал LearnBonds.

По оценке аналитиков, вышедшая в 2000 году PlayStation 2 разошлась тиражом 157 миллионов экземпляров, ее доля на глобальном рынке составила около 10 процентов. На втором месте находится карманная Nintendo DS (154,9 миллиона штук), на третьем — устройства линейки портативных устройств GameBoy (118,69 миллиона). Лишь одна приставка из девайсов первой десятки — PlayStation 4 — является представителем актуального поколения и поддерживается производителем. По состоянию на март 2020 года, в мире было продано 109,86 миллиона единиц консолей.

Аналитики объяснили популярность PlayStation 4 высокой степенью лояльности потребителей к бренду Sony и устоявшееся в мнение о превосходстве приставки японского производителя над конкурентной моделью Xbox. Также одной из причин успеха консоли от Sony назвали большее количество игровых релизов от независимых разработчиков.

При этом портал LearnBonds полагает, что продажи PlayStation 4 не превысят продажи выпущенной 20 лет назад консоли. Такой вывод объяснили скорым запуском приставки нового поколения от Sony и интересом геймеров к более производительным девайсам.

Ранее в сеть выложили корпоративный документ Sony, в котором описывались преимущества приставки PlayStation 5 над предыдущими консолями серии. В частности, разработчики пообещали увеличить скорость обработки игровых данных в сто раз, чтобы максимально сократить время загрузки. Релиз приставок от Sony и ее конкурента Microsoft должен состояться до конца 2020 года.

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