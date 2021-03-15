Раскрыты продажи PlayStation 5

Sony продала почти шесть миллионов единиц PlayStation 5. Об этом сообщает издание VGChartz.

Специалисты проанализировали раскрытые данные о продажах игровых приставок за первые 16 недель с момента появления девайсов в рознице. Оказалось, что за указанный период во всем мире было продано 5,86 миллиона экземпляров PS5. Для сравнени: главный конкурент Sony в данном сегменте — Microsoft — реализовала 3,83 миллиона единиц Xbox Series X/S, японская Nintendo — 3,96 миллиона штук гибридных консолей Switch. Таким образом, доля PS5 на рынке составила 42,9 процента, доли Nintendo Switch и новых Xbox — 29 и 28,1 процента соответственно.

Материалы по теме Фатальная ошибка Cyberpunk 2077 стала главной игрой года. Почему в нее невозможно играть? Пора на выход Sony выпустила PlayStation 5. Каким получилось новое поколение консолей и во что на ней играть?

На американском и европейском рынках приставка Sony также демонстрирует лидерство. Например, в США за первые 16 недель было реализовано 2,48 миллиона консолей PS5; Nintendo Switch и Xbox Series X/S — 1,49 и 1,95 миллиона соответственно. В Европе PS5, Switch и новые Xbox разошлись тиражом 1,96, 1,097 и 1,098 миллиона соответственно.

В Японии — домашнем рынке для Sony и Nintendo — PS5 была продана в количестве 425 тысяч единиц. Лидером стала консоль Nintendo Switch, которую приобрели 993 тысячи раз. На третьем месте с показателем 36 тысяч оказались приставки Xbox Series X/S.

Аналитики отметили, что Nintendo Switch и Xbox Series X/S поступили в продажу во всем мире одновременно, а релиз PS5 был разделен на две части. 12 ноября 2020 года приставка оказалась на рынках в США, Японии и некоторых других странах, с 19 ноября консоль стала доступна во всем мире.

В опубликованном в феврале отчете Sony за третий квартал финансового года говорилось, что компания поставила на рынок 4,5 миллиона консолей PS5. Это незначительно больше, чем добилась PlayStation 4 в тот же период на старте продаж. Общая выручка подразделения PlayStation за минувший год составила 22,7 миллиарда долларов, что является рекордом как для компании, так и для индустрии в целом.