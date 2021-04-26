PlayStation 5 получит больше эксклюзивов

Новая консоль Sony получит рекордное количество эксклюзивных игр. Об этом глава Sony Interactive Entertainment (SIE) Джим Райан (Jim Ryan) заявил в разговоре с агентством Nikkei.

Райан отметил, что, несмотря на слухи, Sony не собирается снижать количество уникальных игр для PlayStation 5: «Мы постепенно и неуклонно продолжаем инвестировать в высококачественные тайтлы для PS». В интервью топ-менеджер японской корпорации пообещал, что эксклюзивов на PS5 будет больше, чем выходило на какой-либо консоли PlayStation ранее.

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Ближайшим уникальным тайтлом, который будет доступен только на приставках Sony, окажется игра Housemarque’s Returnal — ее релиз намечен на 30 апреля. В июне должен выйти очередной эксклюзив — Ratchet & Clank: Rift Apart.

В разговоре с журналистами Райан также прокомментировал ситуацию с дефицитом PlayStation 5. По его словам, из-за пандемии коронавируса распространение консолей было ограничено онлайн-продажами. Также очень сильно вырос спрос на полупроводниковое оборудование, из-за чего сложилась нехватка процессоров.

В заключении Джим Райн попросил поставщиков увеличить производство, чтобы дать компании возможность выпустить и продать большее количество приставок.

Из-за глобального дефицита консолей Sony начала отменять неоплаченные предзаказы: некоторые из них были оформлены еще на старте продаж — в ноябре. Также с 1 апреля стоимость PlayStation 5 в России увеличилась на три тысячи рублей — до 49 990 и 40 990 рублей за базовую и цифровую версии соответственно.