Sony отменила предзаказы на PlayStation 5 в России

Sony начала отменять предзаказы на приставки PS5. Об этом заказавшие консоль геймеры рассказали в соцсетях.

Судя по сообщениям в соцсетях, Sony отменяет созданные неоплаченные предзаказы цифровой версии приставки PS5. В объяснительном письме менеджеры компании уточняют, что предзаказ был снят «в связи с объективной невозможностью исполнения заявки». В сообщении говорится, что все оплаченные заказы — если таковые были — будут исполнены.

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«Просто нет слов», — комментирует произошедшее пользователь Twitter под ником TiraellF1. Геймер уточняет, что совершил предзаказ еще 17 сентября и очень разочарован решением компании. Другой пользователь — под ником haiasidzaki — также сделал заказ в сентябре: «Ажиотаж там, все дела. Но вы реально охренели заказ отменять?!» «Спасибо ***** большое вам!» — возмущается блогер под ником Yuri_B124.

«Ну что вот и приплыли, мой предзаказ в ноябре на PlayStation 5 DE не оплаченный, отменила сама Сони аргументируя это тем, что не успевают в срок поставить консоли», — пишет пользователь hironakamuracom (авторская орфография и пунктуация сохранены — прим. «Ленты.ру»). Посвященный игровой индустрии Telegram-канал «Консольный» уточняет, что Sony никак не комментирует ситуацию.

В конце февраля руководители Sony подтвердили факт нехватки консолей PS5 и заявили, что девайсы могут появиться в свободной продаже до конца года. Ситуация с дефицитом приставок не улучшается с момента запуска консолей в ноябре. С 1 апреля PS5 подорожали в российской продаже на три тысячи рублей.