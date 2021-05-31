Sony Interactive Entertainment начнет получать прибыль от продажи своего флагманского продукта — консоли PS5. Данная информация следует из опубликованного на сайте Sony отчета для инвесторов.

Согласно данным на десятом слайде презентации, в настоящий момент Sony продает приставку в убыток. При этом стоимость производства геймерского девайса достигла своего пика в январе и феврале. Однако затем стоимость затрат на PS5 снизилась. В этой связи представители компании прогнозируют, что уже в июне PlayStation 5 перестанут продавать в убыток, так как цена консоли превысит стоимость ее производства.

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Аналитики японской компании считают, что затраты на производство, логистику и раскрутку девайса будут неукоснительно снижаться на протяжении всего 2021 финансового года.

Из информации на слайде также следует, что за последние восемь лет Sony Interactive Entertainment значительно увеличила долю прибыли от произведенных собственными или партнерскими студиями игр и продажи подписок. Если в 2013 году на консоли приходилось 48 процентов дохода SIE, то в 2020 году эта доля сократилась до 20 процентов.

Ранее из представленного инвесторам Sony отчета выяснилось, что компания продолжит портировать эксклюзивные тайтлы с PS5 на ПК. В частности, в ближайшие месяцы компания намерена представить на компьютерах игру Uncharted 4.

Доступная в России за 46 990 рублей PlayStation 5 1 апреля подорожала до 49 990 рублей. Также увеличилась стоимость версии приставки без оптического привода — с 37 990 до 40 990 рублей.