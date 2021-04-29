Глава ЦБ высказалась о кредите на PlayStation 5

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина посоветовала школьникам жить по средствам. Запись открытого урока с Набиуллиной доступна на YouTube-канале Банка России.

На вопрос школьников о том, лучше ли брать кредит или копить на определенные покупки, глава регулятора ответила, что считает более правильным второй сценарий. «Я считаю, что копить на свои цели лучше, чем жить не по средствам», — сказала Набиуллина. Глава ЦБ подчеркнула, что практика создания накоплений дисциплинирует и позволяет ощущать себя более уверенно.

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Набиуллина отметила, что у кредитов есть и положительная сторона — например, они бывают полезны, когда заемщик четко знает, что и с какой целью он собирается приобрести. В качестве примера оправданного заема средств руководитель ЦБ назвала кредиты на образование, покупку жилья, ипотеку. «Нужно обязательно следить за своей кредитной нагрузкой. И как минимум не брать кредиты на вещи, на которые можно и накопить, например, покупка PS5 — это, я думаю, плохой повод взять кредит», — заявила Набиуллина.

Глава регулятора рекомендовала школьникам поступать более консервативно и не покупать в кредит вещи, без которых можно обойтись. Набиуллина отметила, что для сохранения стабильности нужно иметь финансовую подушку безопасности, которая равняется примерно шести ежемесячным доходам.

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