Sony выпустит Uncharted на ПК

Sony намерена выпустить игру Uncharted 4 для компьютеров. Это стало известно из появившейся на сайте компании презентации для инвесторов.

В ходе встречи с акционерами, которая состоялась 26 мая, Sony рассказала об успехах и планах игрового подразделения. На одном из слайдов демонстрировалось, как японская компания собирается представить Uncharted 4 для пользователей ПК. В той же презентации упоминается Days Gone, которая уже доступна на игровой платформе Steam.

С финансовой точки зрения, Sony положительно оценивает опыт портирования игровых эсклюзивов PlayStation на другие платформы. В частности, выход Horizon Zero Dawn повысил окупаемость инвестиций в тайтл на 250 процентов. Также релиз бывших уникальными для PS игр увеличивает фанатскую базу и открывает новые рынки — Китая, России и Индии.

Uncharted 4: A Thief’s End, которая издается в России под названием «Uncharted 4: Путь вора», была выпущена 10 мая 2016 года. Видеоигра в жанре action-adventure с видом от третьего лица была разработана студией Naughty Dog.

В начале апреля стало известно, что эксклюзив для PlayStation Erica появится на персональных компьютерах. В феврале цифровая платформа Steam анонсировала выход на ПК приключенческого боевика Days Gone, который ранее также являлась эксклюзивным для PS-геймеров тайтлом.