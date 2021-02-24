Эксклюзив PlayStation выйдет на ПК

Игра Days Gone, бывшая эксклюзивом для PlayStation, выйдет на ПК весной. Страница тайтла появилась на сайте игровой платформы Steam.

Согласно описанию, релиз Days Gone запланирован на весну 2021 года. Стоимость копии игры не указана, также нет возможности оформить предзаказ. На странице тайтла уточняются системные требования — игра будет запускаться на компьютерах с Intel Core i5-2500K и AMD FX 6300 и более новыми процессорами, Nvidia GeForce GTX 780 и AMD Radeon R9 290 и более совершенными видеокартами. Также игровая машина должна иметь минимум 8 гигабайт оперативной памяти и ОС Windows 10.

В описании указано, что Days Gone займет порядка 70 гигабайт памяти на диске. Для получения наилучшей производительности создатели тайтла рекомендуют выделить под игру минимум 16 гигабайт памяти на SSD-накопителе.

Days Gone стала доступна на PlayStation 4 в качестве эксклюзива 26 апреля 2019 года, ее анонсировали летом 2016 года. Действие приключенческого боевика разворачивается через несколько лет после глобальной пандемии в США, геймер играет за байкера. На популярном агрегаторе оценок от Metacritic игра получила 71 балл из 100 от журналистов и итоговый рейтинг 8,3 балла от пользователей.