Свиней научили играть в видеоигры

Американские ученые Университета Пердью (Purdue University) выяснили, что некоторые виды свиней обладают неожиданными когнитивными способностями, и научили их играть в видеоигры с помощью джойстика. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Psychology.

В опыте участвовали две йоркширские свиньи Гамлет и Омлет, а также две микросвинки Эбони и Айвори породы панепинто.

Сначала они научили животных приближаться к монитору и управлять джойстиком мордой. Затем животным показали, как играть в видеоигру, цель которой заключалась в перемещении курсора к четырем разным стенам на экране. Все четыре свиньи поняли задачу, их когнитивные показатели «соответствовали по уровню нечеловеческим приматам», однако ловкость была намного ниже.

«Для животного нелегко осознать, что действие, которое оно выполняет, оказывает влияние на ситуацию в другом месте. То, что свиньи могут делать это в какой-то степени, должно заставить нас задуматься о том, чему еще они способны научиться и как такое обучение может повлиять на них», — отметил ведущий автор исследования доктор Кэндис Кроуни (Candace Croney), профессор Университета Пердью и директор Центра науки о благосостоянии животных.

Ранее в феврале предприниматель Илон Маск отчитался об успешном чипировании обезьяны. В компании Neuralink появилась обезьяна с беспроводным имплантом в мозге, которая с помощью него может играть в видеоигры.

В августе 2020-го Маск рассказал, что специалисты его компании Neuralink успешно чипировали свиней. Инженерам удалось вживить имплант в мозг животных, а затем извлечь его без вреда для их здоровья. С помощью чипа ученые смогли следить за активностью осязательных центров мозга животного по беспроводному каналу связи.