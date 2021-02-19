Земфира посвятила песню дворецкому из игр для телефона и восхитила фанатов

Земфира выпустила песню «остин» и анимационный клип на нее, сюжет которого вращается вокруг дворецкого из бесплатных мобильных видеоигр Gardenscapes и Homescapes. Ролик опубликован на YouTube.

В клипе дворецкий из видеоигр спасается из разрушающегося особняка. В подписи к видео указана ссылка для скачивания игры.

Большинство поклонников Земфиры в открытых к клипу комментариях заявили, что их восхитила новая работа певицы, которую они переслушивают по нескольку раз. Фанаты также принялись обсуждать, какого до какого уровня Земфира дошла, играя в Homescapes. «Вот это я понимаю — нормальная рекламная интеграция. Альбом будет называться Raid shadow legends?» — написал один из комментаторов. Подписчики также отметили, что артистка «опережает время».

1 февраля сообщалось, что Земфира выпустила первый за семь лет музыкальный клип. Им стал отрывок из фильма Ренаты Литвиновой «Северный ветер», в котором звучит песня артистки «Злой человек». Литвинова, в свою очередь, анонсировала новый музыкальный альбом Земфиры.