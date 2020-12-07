Российская актриса и режиссер Рената Литвинова заразилась коронавирусом. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

«Едва завершив монтаж разговора с актерами, учителями, врачами, даже с моей мамой о том, как важно беречь друг друга, я тут же заболела ковидом и теперь боюсь еще больше за всех наших возрастных любимых: за свою маму, за мам и пап своих взрослых друзей, за самых беспомощных», — написала артистка.

Ранее коронавирусом заразилась близкая подруга Ренаты Литвиновой — певица Земфира. Исполнительница обратилась к врачам и сдала тест. 26 октября медики сообщили ей о положительном результате. Земфиру не госпитализировали, по рекомендациям врачей она осталась на домашнем карантине.

30 октября Литвинова рассказала о самочувствии артистки. «Земфира передает всем привет и чувствует себя хорошо», — написала актриса в социальных сетях.