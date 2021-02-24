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Американский политик призвал запретить GTA из-за участившихся угонов машин

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Скриншот: GTA

Депутат палаты представителей американского штата Иллинойс предложил запретить видеоигру Grand Theft Auto (GTA) из-за того, что в городе Чикаго и окрестностях участились случаи угона машин. Об этом сообщает ABC 7.

Политик-демократ Маркус Эванс заявил, что именно GTA вдохновляет жителей районов, где в последнее время все чаще угоняют автомобили. Он готовит законопроект о запрете на продажу игры в границах штата.

С ним согласен Ерли Уокер (Early Walker), глава активистов-добровольцев, патрулирующих газовые заправки Чикаго и его пригородов с целью предотвращения угонов. Он рассказал, что, по его выводам, GTA сильно влияет на подростков, толкая их на преступления такого рода. Уокер заявил, что предложение Эванса поддерживают как демократические, так и республиканские избиратели Иллинойса.

Влияние произведений популярной культуры на подростков беспокоит и российские власти: так, в январе 2021 года Колпинский районный суд Санкт-Петербурга запретил аниме-сериал «Тетрадь смерти». В мультфильме обнаружили призывы к суициду, изображения физического и психологического насилия, а также нетрадиционных сексуальных отношений. Введенный судом запрет привел к блокировке двух сайтов, где можно было посмотреть «Тетрадь смерти».

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