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Возвращение Cyberpunk 2077 на PlayStation затянули

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Фото: Kacper Pempel / Reuters

Возвращение Cyberpunk 2077 в PlayStation Store затянулось и полностью зависит от Sony. Об этом президент разработчика игры CD Projekt RED Адам Кичиньский (Adam Kicinski) заявил в ходе встречи с инвесторами. Запись мероприятия опубликована на YouTube.

В компании рассказали, что не знают точного ответа на вопрос, когда новый тайтл CD Projekt RED вернется в онлайн-магазин для приставок PlayStation. «К сожалению, новой информации в этом отношении у меня нет. Мы все еще продолжаем переговоры», — заявил Кичиньский. Топ-менеджер польской компании заметил, что с каждым патчем тайтл становится все лучше, намекая на то, что разработчики исправили все критичные проблемы с игрой.

«Однако, как мы уже говорили, решение зависит только от Sony», — отметил Адам Кичиньский. Представитель CD Projekt RED подчеркнул, что в компании ничего не могут сделать и так же, как и пользователи PS, ожидают появления Cyberpunk 2077 в PS Store.

Разработчики Cyberpunk 2077 не первый раз комментируют возможное возвращение тайтла в магазин для приставок Sony. В апреле представители CD Projekt RED заявили, что находятся в постоянном контакте с компанией Sony и поддерживают дружеские отношения. Об отзыве игры из магазина стало известно в конце 2020 года.

В конце мая четыре коллективных иска, поданных к создателям Cyberpunk 2077, объединили в один. С польской компанией судятся как геймеры, так и акционеры. Последних CD Projekt RED якобы ввела в заблуждение относительно качества своего флагманского продукта.

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