Эксклюзив PlayStation выпустят на ПК

Вышедшая в качестве эксклюзива для PlayStation игра Erica появится на ПК. Страница с тайтлом доступна на сайте цифровой площадки Steam.

Релиз Erica на персональных компьютерах запланирован на 25 мая. На данный момент стоимость игры не раскрывается, при этом известно, что на старте продаж она будет доступна со скидкой. По состоянию на апрель 2021 года, изданный компанией Sony Interactive Entertainment тайтл оценен в магазине PS Store в 600 рублей.

Erica является интерактивной видеоигрой в жанре триллера. Сюжет разворачивается вокруг девушки по имени Эрика, которую преследуют кошмары из прошлого об убийстве ее отца. Erica сочетает в себе полнометражный фильм с привлечением реальных актеров и геймплей видеоигры.

Выход Erica на PlayStation 4 состоялся в августе 2019 года. В январе 2021 года игра стала доступна на iOS-устройствах. Приложение бесплатно, но для доступа к полной версии игры необходимо заплатить.

В феврале стало известно, что приключенческий боевик Days Gone появится на компьютерах весной. Изначально — в апреле 2019 года — тайтл был выпущен эксклюзивно для консолей PlayStation 4.