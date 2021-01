Российский режиссер снимет пилотный эпизод сериала HBO по игре The Last of Us

Российский режиссер Кантемир Балагов снимет пилотный эпизод сериала «Одни из нас» (The Last of Us), основанного на одноименной компьютерной игре, для платформы HBO. Он сообщил об этом на своей странице в Instagram.

«Пишу с трясущимися руками. Мечты сбываются. Я большой фанат The Last Of Us и никогда не забуду как эта игра открыла во мне что-то новое, показала то, чего я раньше в себе не видел. Я до последнего не верил, что это станет возможным. Мечтайте, родные!» — написал он и выразил благодарность продюсеру фильма «Дылда» Александру Роднянскому.

Роднянский также прокомментировал новость в Instagram. Он сообщил, что сценаристом сериала выступит автор «Чернобыля» Крейг Мейзин. «Сегодня об этой новости объявил телеканал HBO и я наконец могу не сдерживаться и громко сказать, как рад я за Кантемира! Ставки максимально высоки. Будущий сериал должен быть показан в том же тайм-слоте, где шла "Игра престолов"», — подчеркнул он.

В декабре Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса признала картину российского режиссера Кантемира Балагова «Дылда» лучшим фильмом 2020 года на иностранном языке. Бывший президент США Барак Обама назвал «Дылду» одной из любимых картин в 2020 году. Фильм стал второй после «Тесноты» режиссерской работой Балагова.

Премьера киноленты состоялась 16 мая 2019-го на Каннском кинофестивале. Режиссера включили в список «30 самых перспективных россиян моложе 30 лет» по версии журнала Forbes, а фильм «Дылда» вошел в шорт-лист претендентов премию на «Оскар».

Ранее в январе агрегатор оценок от журналистов и пользователей Metacritic назвал The Last of Us Part II лучшей игрой года. Эксклюзив для PlayStation 4 победил с огромным отрывом, набрав больше 10 тысяч очков.