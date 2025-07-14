Аналитик Риттер: Новые поставки оружия Украине будут уничтожены армией РФ

В России осознают угрозу коллективного Запада, поэтому возможные будущие поставки вооружений украинским войскам будут в последствии уничтожены. Такой позиции придерживается американский аналитик Скотт Риттер, о чем заявил он на YouTube.

По его мнению, Россия ни капли не переживает по поводу вероятных поставок, поскольку россияне осознают угрозу, которую несет коллективный Запад. При этом российская армия уничтожит технику еще на несколько миллиардов долларов, поскольку Москва уверенно держит инициативу, отметил обозреватель.

Риттер подчеркнул, что ни одна армия мира не может встать в один ряд с российской по уровню боевой эффективности.

Ранее в США пообещали самые внушительные в истории санкции против России. Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) призвал ждать скорого выступления американского президента Дональда Трампа. Пару дней назад глава США заявил, что разочаровался Россией.