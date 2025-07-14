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03:28, 14 июля 2025Спорт

Трамп пожал руку российскому спортсмену

Трамп лично вручил серебряную медаль вратарю сборной России Сафонову
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Президент США Дональд Трамп лично вручил серебряную медаль вратарю сборной России Матвею Сафонову, выступавшему за клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), после финала клубного чемпионата мира по футболу. Он пожал руку оссийскому спортсмену, передает РИА Новости.

Накануне английский «Челси» разгромил французский ПСЖ и выиграл клубный чемпионат мира по футболу со счетом 0:3. Сафонов провел матч на скамейке запасных.

В церемонии награждения победителей и серебряных призеров участвовали американский лидер и президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Трамп повесил Сафонову медаль на шею и пожал руку.

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