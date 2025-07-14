Трамп лично вручил серебряную медаль вратарю сборной России Сафонову

Президент США Дональд Трамп лично вручил серебряную медаль вратарю сборной России Матвею Сафонову, выступавшему за клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), после финала клубного чемпионата мира по футболу. Он пожал руку оссийскому спортсмену, передает РИА Новости.

Накануне английский «Челси» разгромил французский ПСЖ и выиграл клубный чемпионат мира по футболу со счетом 0:3. Сафонов провел матч на скамейке запасных.

В церемонии награждения победителей и серебряных призеров участвовали американский лидер и президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Трамп повесил Сафонову медаль на шею и пожал руку.