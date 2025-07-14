Бывший аналитик ЦРУ Джонсон: Россия положит конец провокациям НАТО на Украине

Россия никогда не угрожала Североатлантическому альянсу, и все же НАТО использовала Украину в качестве полигона для нападения на нее. Об этом рассказал бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон на YouTube.

«Россия не империалистическая сила. Они не бродят по миру и не устанавливают свои порядки. У них нет 700 баз по всему миру, их интересы гораздо ближе к дому. Вся их военная доктрина создана с целью защиты страны, а не нападения на США или Европу», — подчеркнул эксперт.

По совам Джонсона, Запад почти с самого развала СССР вовлекал Украину в орбиту своих интересов. Любое государство на месте РФ увидело бы в этом экзистенциальную угрозу, считает он. «Украина с 1995 года де-факто член НАТО, (...) они участвовали в учениях альянса и даже предоставляли им базу на своей территории. Россия положит этому конец», — сделал прогноз аналитик.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Россия может представлять реальную военную угрозу для Европы и НАТО в ближайшие годы. В связи с этим она потребовала самых жестких санкций против Москвы.