Рыбаки выбросили улов стоимостью 150 миллионов рублей

Корейские рыбаки поймали тунца на 150 миллионов рублей и выбросили его в море

В Южной Корее рыбаки выбросили в море более 1300 особей тихоокеанского голубого тунца. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Тунец случайно попал в сети, поставленные на скумбрию, кальмаров и другие виды, не отличающиеся крупными размерами. Пойманные рыбы весили от 100 до 150 килограммов и достигали полутора метров в длину. Общая стоимость улова оценивалась в 1,9 миллиона долларов (около 150 миллионов рублей).

Уничтожить рыбу пришлось из-за того, что в уезде Йондок, у берегов которого стояли сети, была исчерпана годовая квота на вылов тунца. Если бы рыбаки попытались продать улов или хотя бы доставить его на берег, им грозили бы до двух лет тюрьмы или штраф величиной до 20 миллионов вон (1,2 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что огромного голубого тунца размером с мотоцикл продали на новогоднем аукционе в Японии за 207 миллионов иен (109 миллионов рублей). Его выловил 73-летний Масахиро Такеучи у берегов острова Ома в северо-восточной префектуре Аомори.